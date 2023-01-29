В Иране на стратегических предприятиях прогремели мощные взрывы

В Иране на стратегических предприятиях прогремели мощные взрывы16
- 29.01.2023, 8:40
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Атакованы военные объекты по всей стране.
На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, которые сопровождались взрывами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters международные СМИ.
По данным на 2:00 по минскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:
на оборонном предприятии в городе Исфахан;
в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
в городе Кередж, провинция Альборз.
Мощные взрывы произошли на оборонном заводе в городе Исфахан в центральной части Ирана.
По данным источников, взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами.
«Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздались взрывы», - говорится в сообщении СМИ.
В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.
По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествий могли стать удары американских, или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.
В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.
Also happening now -— Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023
Huge fire in Salimi industrial town in Azarshahr, east Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ
Обновлено (2:27)
Взрывы также раздались на авиабазе Нохе в иранском городе Хамадан. По предварительным данным, ее, а также другие военные базы страны атаковали беспилотники.
Обновлено (3:07)
В соцсетях также сообщается о взрывах, которые прозвучали в Тегеране и Реште. Также в некоторых районах столицы Ирана слышна стрельба, в небе замечена военная авиация.
🚨#BREAKING: Gunshots heard in #Tehran, #Iran pic.twitter.com/Bcyf6f7bPM— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) January 29, 2023
Locals claim government buildings in #Tehran attacked#Israel #Iran pic.twitter.com/BjKMyrjsGy— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 29, 2023
Обновлено (3:39)
Арабские СМИ распространяют сообщение о начале военной операции Израиля в Иране, однако информация не подтверждена официальными источниками.
Обновлено (3:42)
Сообщается, что Высший совет национальной безопасности Ирана созвал чрезвычайное заседание для обсуждения атак беспилотников по стратегическим оборонным предприятиям.
Обновлено (7:21)
Ряд СМИ сообщает, что на фоне начавшихся в стране протестов и беспорядков, вызванных ударами беспилотников по военным объектам, правительство Ирана ввело полный запрет на использование интернета.