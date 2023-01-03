«Самара, встречай!»: новые подробности уничтожения базы «мобиков» в Макеевке 3.01.2023, 8:16

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HIMARS нанесли три прицельных удара.

Как сообщал сайт Charter97.org, 1 января в полночь ВСУ «поздравили» с Новым годом мобилизованных РФ в оккупированной Макеевке, расположившихся в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 600 военных. Здание училища полностью уничтожено.

Первый «прилет» был в 23:57, второй – 23:59, третий – 00:00. В этот момент внутри могло находиться около тысячи оккупантов РФ, пишет dialog.ua.

Блогер «Фашик Донецкий» пишет, что ВСУ «попали куда надо»: «Санта зашел с пакетами - порядка 350-400 трупов. Более трехсот раненых. Уничтожено три высопоставленных командира из РФ».

Многие погибли под завалами. По его данным, уничтоженные мобилизованные были из Самары. Их собирались бросить в наступление 1-2 января.

Со слов местных жителей, в 13:00 оккупанты все еще продолжали вывозить трупы уничтоженных мобилизованных.

«Перекрыто все. Фотографировать запрещают. Трупы просто на улице валялись. С утра видел. Там, где туберкулезка, на тротуаре лежал», - комментируют горожане.

Как сообщалось ранее, оккупанты скрывают произошедшее. Однако жители Макеевки говорят, что здание училища разрушено до основания.

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