В Беларуси лесхозы исполняют приказ «сверху» и срочно открывают специальные магазины 1 3.01.2023, 15:38

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Но явно не успели подготовиться к этому.

Белорусские лесхозы начали открывать магазины со своей продукцией. Так на местах исполняют поручения чиновников по насыщению внутреннего рынка лесо- и пилопродукцией.

Однако в спешке торговые точки не успевают привести в порядок к открытию. О таком объекте «Зеркалу» рассказал читатель из Могилева.

Могилевчанин Иван (имя изменено) узнал, что в их городе на улице Пысина в последние дни 2022 года открылся магазин от лесхоза. Мужчина обрадовался, потому что стройматериалы ему сейчас очень нужны. Сегодня, 3 января, в первый рабочий день после новогодних праздников он наведал торговую точку.

— Когда приехал, то был в шоке, ведь к магазину даже подойти нельзя — все в грязи. Кое-где насыпали щебня, чтобы людям совсем уж не утонуть, но это ситуацию не улучшает, — рассказал Иван.

Мужчина все же зашел во въездные ворота, однако внутрь магазина попасть нельзя было. Сотрудники пояснили, что весь товар выставлен на улице. По словам мужчины, продукция действительно там была — закрытые упаковки. Однако оказалось, что на товаре не указаны цены.

— Продавцы сказали, что цен сами не знают — они придут завтра. Сказали, что магазин должны были открыть через несколько месяцев, но пришло срочное распоряжение сверху и его открыли срочно до Нового года.

Журналист как покупатель позвонил в Кличевский лесхоз, который 30 декабря открыл торговую площадку в Могилеве и уточнил у них про цены и беспорядок возле объекта.

— Цены были известны еще 30 декабря — они приклеены на товарах. Возможно, что-то привезли новое и не успели снабдить продукт ценником, — ответила сотрудница.

Отметим, что на сайте предприятия цены на товар есть. Что касается грязи возле площадки, то сотрудница извинилась за это, она отметила, что магазин открывали срочно, а потому не успели привести все в порядок.

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