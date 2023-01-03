Гиркин запаниковал из-за обстановки на фронте 3 3.01.2023, 17:25

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Ситуация для РФ чревата военной катастрофой.

Российская армия и Кремль попали в тупик, который затягивает Россию в военную катастрофу, пишет бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин. Он считает, что военное вторжение российской армии в Украину спустя 10 месяцев оказалось практически в безвыходной ситуации.

В своем телеграм-канале он рассказал, что состоит в одном из закрытых военных чатов, где россияне пытаются проанализировать сложившуюся ситуацию, однако их выводы неутешительные.

По мнению российских военных аналитиков, Россия и ее армия в Украине находятся в ситуации шахматного цугцванга, когда любой ход Кремля ведет к ухудшению его позиций.

Гиркин подчеркнул, стратегический тупик РФ состоит в том, что она не может ни наступать, ни эффективно держать оборону, поскольку попытка большими силами атаковать Украину обернется быстрой военной катастрофой. По его словам, Россию может ожидать ситуация 1917 года, когда в ходе Первой мировой войны Россия начала разваливаться и ее охватила революция.

«Стоять в обороне нельзя, так как это быстро ухудшает стратегическое положение России, а наступать нельзя, поскольку это чревато быстрой военной катастрофой: боеспособность и боевой дух армии сильно напоминают такие же перед июльским наступлением Керенского 1917 года», - пишет Гиркин.

Более того, надежд на улучшение ситуации нет, поскольку руководство Кремля отказывается от кадровой перестановки и реформ армии, а значит ничего в командовании не поменяется.