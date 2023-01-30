СМИ Зимбабве пишут о скандалах, связанных с Лукашенко 6 30.01.2023, 8:18

13,754

Вспоминают алмазы и самосвалы.

Белорусский диктатор Лукашенко сегодня начинает визит в Зимбабве. Издание New Zimbabwe пишет о внутренних скандалах, связанных с его режимом.

Первый связан с закупкой в прошлом году правительством Зимбабве в Беларуси пожарных машин, о которых «никогда не просили» власти на местах. Сделку, которую планировалось реализовать за счет местных бюджетов (70 машин за 32 млн долларов США), осудили как провластные, так и оппозиционные депутаты парламента.

Другой скандал касался продажи алмазов, для чего правительство выбирало дружественные белорусские компании.

Кроме того, в публикации упоминается закупка якобы белорусских (согласно другим источникам — китайских) автобусов, которая тоже вызвала споры.

Напомним еще об одной истории, которую не упомянули в New Zimbabwe. В 2022 году в Зимбабве разгорелся скандал вокруг компании Zim GoldFields, связанной с сыном Виктора Шеймана, приближенного к Александру Лукашенко. На фирму подали в суд за добычу золота без разрешения владельцев территории.

Как писал сайт Charter97.org, в Зимбабве у Лукашенко может быть еще один бизнес-интерес — торговля оружием. Известно, что поставки оружия в эту африканскую страну курирует приближенный к диктатору бизнесмен Александр Зингман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».