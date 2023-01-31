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В Украине ликвидировали депутата от КПРФ

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  • 31.01.2023, 10:44
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В Украине ликвидировали депутата от КПРФ
Александр Негребецких

В 2014 году оккупант воевал на Донбассе и был ранен.

31 января в российском Златоусте похоронили бывшего депутата от КПРФ, который побывал на Донбассе еще в 2014 году.

45-летний «доброволец» Александр Негребецких ликвидирован еще летом прошлого года, но доставить то, что от него осталось, удалось лишь в январе, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Бывший депутат ГорСобрания известен как «человек широкой души, активист и общественник, металлург, депутат четвертого созыва Златоустовского городского округа от КПРФ». На момент ликвидации Александру Негребецких было 45 лет. На «сво» отправился добровольцем», - отметил Комахидзе.

Также известно, что еще в 2014 году он уже принимал участие в боевых действиях на Донбассе, то тогда все обошлось ранением.

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