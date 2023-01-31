Гиркин рассказал, как ВСУ «кошмарят» войска РФ высадками на берегу Днепра 1 31.01.2023, 18:01

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Игорь Стрелков (Гиркин)

И назвал цель украинских военных.

ВСУ регулярно делают вылазки, которые мешают россиянам закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), ссылаясь на слова российских военных, которые орудуют на данном направлении.

«Периодически противник в темное время и туман на лодке (иногда двух) выходит в плавни напротив Херсона или в северную часть острова Б. Потемкинский. Иногда устанавливает флаг и уходят… Там плавни и заросли камыша со множеством ярыков, что позволяет затеряться там мелким группам», - поделился цитатой военный преступник.

Гиркин уточнил, что аналогичную операцию украинцы произвели и в ночь на 31 января. В основном работают группы по 4-7 украинских военных.

Военный преступник уверяет, что цель ВСУ - удерживать часть российских войск на этом направлении, не позволяя их перебрасывать на другие, где РФ требуется живая сила.

По мнению Гиркина, ВСУ «действуют в форме налета». Благодаря этим действиям россиянам так и не удалось закрепиться на этих территориях.

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