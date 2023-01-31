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Зеленский обсудил с Трюдо потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

  • 31.01.2023, 19:36
  • 1,148
Зеленский обсудил с Трюдо потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации
архивное фото

Президент Украины и премьер Канады провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент проинформировал Трюдо о положении дел на передовые и украинские оборонные нужды в бронетехнике, артиллерии, авиации.

Лидеры также согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации украинской формулы мира.

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