Байден пообещал обсудить с Зеленским запросы Киева о новом оружии 1 31.01.2023, 21:01

Джо Байден

Речь идет о поставках современного вооружения.

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским последние запросы Киева о поставках современного вооружения. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

«Мы собираемся это обсудить», — сказал Байден журналистам. 30 января он отрицательно ответил на вопрос о намерении поставлять Украине истребители F-16.

25 января Байден заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону. Он добавил, что Вашингтон вскоре начнет обучение украинских военнослужащих. По мнению президента США, Abrams — «самые боеспособные танки в мире», однако они сложны в обслуживании. 31 января США отправили на Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках соглашения о военной помощи на сумму $2,85 млрд.

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