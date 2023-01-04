В Беларуси ввели поголовный медосмотр 10 4.01.2023, 9:30

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С нового года процедура стала обязательной для всех: от детей до стариков.

С 1 января в Беларуси начал действовать новый порядок прохождения диспансеризации, установленный Минздравом. Теперь медобследование станет обязательным для всех: от детей до пожилых людей, независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в том числе хронических, сообщает пропагандисткий телеканал «Беларусь 1».

Напомним, новая инструкция утверждена постановлением Минздрава № 83 от 9 августа 2022 года. Согласно документу, диспансеризацию будут проводить для всех граждан страны — независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в том числе хронических или затяжных расстройств психики с болезненными проявлениями различной степени.

— Целью проведения диспансеризации является проведение медицинской профилактики, пропаганда здорового образа жизни, воспитание ответственности граждан за свое здоровье, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Все население делится на группы диспансерного наблюдения: две группы для взрослых (18−39 лет и 40+) и две группы для детей (до года и 1−17 лет) — у каждой возрастной категории пациентов будет свой протокол обследования. При этом диспансеризация детей осуществляется преимущественно в месяц их рождения.

Врачи проанализируют медицинские документы, проведут анкетирование пациентов, чтобы выявить факторы риска развития и признаков инфекционных заболеваний, и сделают собственно медосмотр. При необходимости назначат дополнительные методы диагностики и направят на консультацию к узкому специалисту.

Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства или работы. На прохождение медобследования дается право одного дня, который оплачивается нанимателем. При этом доктора будут выдавать заключение о том, что пациент прошел диспансеризацию и находился в этот день в поликлинике.

Одно из новшеств — предусмотрена возможность цифрового анкетирования, а в сельской местности для диспансеризации будут работать выездные бригады и мобильные медкомплексы.

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