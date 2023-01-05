В Беларуси с полигона сбежала группа российских «мобиков»?14
- 5.01.2023, 19:29
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Они могут передвигаться на авто.
В Сети появилась информация, что в Минском районе с полигона сбежали российские «мобики».
Объявлен поиск группы мужчин в военной форме. Возраст разыскиваемых — до 40 лет.
«По предварительной информации, они могут передвигаться на авто», — пишут Telegram-каналы.
Это не первый случай, когда в Беларуси с полигонов сбегают российские «мобики». Как писал сайт Charter97.org, в декабре 2022 года российские «мобики» с автоматам Калашникова сбежали с полигона под Барановичами.