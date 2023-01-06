В Дагестане при странных обстоятельствах погиб друг Медведева и экс-премьер республики 6.01.2023, 11:19

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Магомед Абдулаев

Ранее против него было возбуждено уголовное дело.

При странных обстоятельствах погиб бывший премьер Дагестана и друг экс-президента РФ Дмитрия Медведева Магомед Абдулаев. Ему был 61 год.

Абдулаев попал в ДТП и скончался в больнице. Об этом пишут российские СМИ, информирует «24 канал».

Магомед Абдулаев погиб под колесами автомобиля в Махачкале. 55-летний водитель «Нивы» сбил его, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода.

61-летнего политика госпитализировали, но не смогли спасти.

Что известно об Абдулаеве

Ранее против Абдулаева было возбуждено уголовное дело. В 2013 году он передал более 23 миллионов рублей, назначенных студентам, двум проректорам, не заключив договор о материальной ответственности. Студентам выплатили всего три миллиона рублей.

Известно, что Абдулаев имеет давние дружеские отношения с Дмитрием Медведевым. Собственно, премьер-министром Дагестана Абдулаев стал в 2010 году благодаря поддержке Медведева, в то время президента России.

Эксперты отмечали, что во время премьерства Абдулаева президентом Дагестана был также человек из группы Медведева – Магомедсалам Магомедов.

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