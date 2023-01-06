В Украине ликвидирован криминальный босс из РФ, завербованный «Вагнером»4
- 6.01.2023, 11:24
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Оккупант был одним из лидеров российской ОПГ «Олимпия», орудовавшей в Пензенской области.
В войне против Украины ликвидирован влиятельный российский криминальный авторитет Сергей Максименко. Он был завербован в ЧВК «Вагнер» и погиб на фронте.
Такой информацией поделился российский пропагандистский ресурс BRIEF, который связывают с Russia Today Маргариты Симоньян.
Ликвидированный был одним из лидеров российской ОПГ «Олимпия», орудовавшей в Пензенской области.
Максименко завербовали «вагнеровцы» в тюрьме, где он отбывал длительный срок за несколько убийств.
Своей криминальной группировкой россиянин руководил из-за решетки.
«В регионе в связи с этим ожидают передел сфер криминального влияния», - сообщил российский ресурс.
Отметим, что, по предварительным данным, «Вагнер» завербовал для войны с Украиной не менее 40 тысяч российских уголовников.
Главарь данной ЧВК Евгений Пригожин обещал арестантам снятие всех судимостей и свободу после 6 месяцев участия в войне.
Однако мало кто из завербованных доживает до этого момента.