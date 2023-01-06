В России началась паника из-за новой «волны» повесток 10 6.01.2023, 13:49

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В Москве и Петербурге мужчин ловят прямо на улицах.

В России снова начали массированно раздавать повестки. Из-за этого у местных жителей началась паника.

Таким образом, похоже, что в России началась вторая волна мобилизации. Мужчин ловят прямо на улице и выдают им повестки. Об этом информирует «24 канал».

С 5 января россияне начали снова получать повестки. Так, в разных регионах, очевидно, проводят новую волну мобилизации.

По словам очевидцев, они видели, как возле входа на каток остановили мужчин. У нескольких что-то проверили и отпустили, а некоторым – вручили повестки.

Также мужчин ловят возле метро. Очевидцы говорят, что возле некоторых станций стоят полицейские с женщиной, которые останавливают молодых парней и выписывают повестки.

Кроме того, повестки раздают в Москве и Петербурге. Так, мужчин останавливают прямо на улице, проверяют документы и вручают повестки.

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