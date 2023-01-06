ВСУ впервые вошли в топ-15 армий мира 6 6.01.2023, 17:28

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При этом эксперты подчеркнули, что 2023 год окажется решающим для войны.

Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг компании Global Firepower (GFP).

Годом ранее украинская армия занимала в рейтинге 22-е место. В этом году ВСУ удалось обойти в рейтинге армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии.

- Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке, - говорится в материале.

При этом эксперты подчеркнули, что 2023 год окажется решающим в направлении войны России против Украины, поскольку «стрессы и требования длительной войны против более крупной соседней державы в конечном итоге дадут о себе знать».

Первую строку в рейтинге армий мира занимают Соединенные Штаты.

Отметим, что рейтинг армий мира составляется на основе имеющейся в настоящее время огневой мощи.

В итоговом рейтинге глобальной огневой мощи используется более 60 индивидуальных факторов для определения показателя PowerIndex конкретной нации, причем категории варьируются от количества военных подразделений и финансового положения до логистических возможностей и географии.

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