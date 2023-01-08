ВСУ отомстили оккупанту, который хвастался штурмом «Азовстали» 6 8.01.2023, 10:38

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Русского офицера ликвидировали в Херсонской области.

В Севастополе похоронили 33-летнего замполита 2-й роты ДШБ 810-й бригалы морской пехоты лейтенанта Дмитрия Клепова, который раньше засветился в интервью при штурме «Азовстали».

Как пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе, оккупант погиб 19 декабря в Херсонской области, но похоронили его лишь 6 января в Севастополе.

Клепов по профессии юрист, сам из Братска Иркутской области. В 2015-м россиянин переехал в Севастополь, где подписал контракт на службу 810-й бригаде. В марте 2022 года Клепов женился и вскоре отправился на войну в Украину.

Принимал участие в штурме «Азовстали» Мариуполя и даже засветился в интервью кремлевских пропагандистов. В августе приезжал повидать новорожденного сына. В конце лета из контрактника Клепова слепили офицера, присвоив ему лейтенанта, и отправили в Херсонскую область.

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