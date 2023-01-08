Макеевка 2.0: в Рубежном ВСУ взорвали базу РФ вместе с мобилизованными 5 8.01.2023, 13:45

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Ликвидированные оккупанты находились в общежитии медуниверситета.

В Луганской области уничтожено место расположения российских оккупантов вместе с мобилизованными на войну в Украину.

О результативных действиях в Рубежном говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что оккупанты располагались в общежитии медуниверситета. В результате «бавовны» ликвидированы по крайней мере 14 мобилизованных РФ.

«По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 «мобиков» оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно», — сказано в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, что удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов.

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