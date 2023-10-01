Летчик Росгвардии «Гавр» сдался посольству США 5 1.10.2023, 14:18

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Военный под предлогом «отдыха в Дубае» сбежал из России.

Из России продолжают сбегать военнослужащие армии РФ, в частности, военные летчики. Под предлогом отпуска летчик авиационной эскадрильи в Росгварии по фамилии Гавриченко с семьей отправился на отдых в Дубай.

В ОАЭ он отправился прямиком в американское посольство, где заявил о нежелании воевать против Украины и готовности сотрудничать с американскими спецслужбами, в ФСБ устроили активные разбирательства относительно подробностей побега Гавриченко.

Подробности сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона».

По данным канала, о новом случае побега российского летчика, старшего лейтенанта авиационной эскадрильи Росгвардии Гавриченко (позывной «Гавр») стало известно 1 октября. Для побега он воспользовался отпуском, для проведения которого с семьей вылетел в ОАЭ.

«В конце сентября у «Гавра» выдался отпуск, который он вместе со своей семьей решил провести в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Вдоволь насладившись пустынной природой, Гавриченко решил кардинально изменить свою жизнь. И вместо аэропорта, конечным пунктом своего путешествия выбрал американское посольство в ОАЭ. Заявившись туда, «Гавр» заявил, что он отказывается воевать и выразил готовность к сотрудничеству», – пишет паблик.

На данный момент в авиационной эскадрилье Росгвардии, где служил Гавриченко, активно работает ФСБ. «Федералы» пытаются установить все обстоятельства побега летчика: допрашивают его сослуживцев, обыскивают личные вещи, осматривают телефоны.

В ФСБ считают, что к мысли о необходимости побега Гавриченко склонил его друг и бывший сокурсник Антон Васильев (ранее носил фамилию Лях). Он, являясь летчиком 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава (в/ч 41520, Иваново), выехал из России в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас, пишет «Досье Шпиона», Васильев живет в Лос-Анжелесе (штат Калифорния, США).

«Свободное время проводит у бассейна, занимается организацией сборов для украинской армии и, вероятно, делится служебной информацией с представителями Пентагона», – предполагает паблик.

Теперь же, пишет канал, «Гавр», вместе со всей служебной информацией в его голове – в распоряжении США. А там и бассейн в пригороде Лос-Анджелеса недалеко».

Васильев и Гавриченко – далеко не единственные российские летчики, принявшие верное решение и отказавшиеся гибнуть в бессмысленной войне.

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины под кодовым названием «Синица» летчик 319-го отдельного вертолетного полка (в/ч 13984) ВС РФ капитан Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8АМТШ.

Похожее решение – покинуть РФ, чтобы не становиться оккупантом и убийцей, – принял также летчик 15-й бригады армейской авиации (в/ч 44440) лейтенант Дмитрий Мишов: он сбежал в Литву.

Напомним, 23 августа стало известно, что ГУР удалось заманить в Украину российский вертолет Ми-8. В ходе спецоперации под кодовым названием «Синица» один пилот сдался, два других члена экипажа погибли

Как рассказали в разведке, спецоперация длилась более полугода, разведчикам удалось убедить пилота Ми-8 перейти на сторону Украины. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал эту операцию «одной из лучших операций ГУР».

Впоследствии Максим Кузьминов, пилот, перегнавший Ми-8 в Украину, обратился к бывшим сослуживцам и призвал других оккупантов поступить так же. За свой поступок он получил вознаграждение в размере 500 000 долларов США, приют и новые документы для себя и семьи, а также, что важно, сохранил свою жизнь.

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