В Норвегии пояснили, как будут решать вопрос с белорусами, у которых просрочены паспорта 1.10.2023, 14:59

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Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.

Норвежский Хельсинкский комитет поинтересовался у властей Норвегии, как они будут решать вопрос с белорусами, у которых заканчивается действие паспортов, а получить новые документы не могут из-за указа Александра Лукашенко. В Минюсте этой страны ответили, что белорусы смогут получать паспорта иностранцев, но каждое подобное заявление будет рассматриваться индивидуально.

В Минюсте Норвегии пояснили, что иностранцы, которым не удается получить паспорта своей страны, можно подать заявление на паспорт иностранца. Норвежские власти будут рассматривать такое обращение в индивидуальном порядке и решать, может ли иностранец получить такой паспорт на родине или нет.

При этом в ведомстве уточнили, что в Норвегии располагают информацией о ситуации в Беларуси.

«Норвегии трудно адаптироваться к тому, как другие страны предпочитают

регулировать выдачу национальных паспортов или других документов, удостоверяющих личность, собственным гражданам», — уточнили в Минюсте этой страны.

Ранее стало известно, что иммиграционные службы Германии будут рассматривать заявления граждан с просроченными белорусскими паспортами о получении немецких документов в индивидуальном порядке.

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