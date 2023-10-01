закрыть
1 октября 2023, воскресенье, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Норвегии пояснили, как будут решать вопрос с белорусами, у которых просрочены паспорта

  • 1.10.2023, 14:59
  • 1,592
В Норвегии пояснили, как будут решать вопрос с белорусами, у которых просрочены паспорта

Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально.

Норвежский Хельсинкский комитет поинтересовался у властей Норвегии, как они будут решать вопрос с белорусами, у которых заканчивается действие паспортов, а получить новые документы не могут из-за указа Александра Лукашенко. В Минюсте этой страны ответили, что белорусы смогут получать паспорта иностранцев, но каждое подобное заявление будет рассматриваться индивидуально.

В Минюсте Норвегии пояснили, что иностранцы, которым не удается получить паспорта своей страны, можно подать заявление на паспорт иностранца. Норвежские власти будут рассматривать такое обращение в индивидуальном порядке и решать, может ли иностранец получить такой паспорт на родине или нет.

При этом в ведомстве уточнили, что в Норвегии располагают информацией о ситуации в Беларуси.

«Норвегии трудно адаптироваться к тому, как другие страны предпочитают

регулировать выдачу национальных паспортов или других документов, удостоверяющих личность, собственным гражданам», — уточнили в Минюсте этой страны.

Ранее стало известно, что иммиграционные службы Германии будут рассматривать заявления граждан с просроченными белорусскими паспортами о получении немецких документов в индивидуальном порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип