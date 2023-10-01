Министр Иванец заврался и перепутал свой карман с общественным 1.10.2023, 15:16

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Что не так в заявлении лукашиста о материальных выплатах?

27 сентября министр образования Андрей Иванец выступил в роли пропагандиста перед студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Чиновник уверял учащихся, что они живут не в репрессивном государстве, а чуть ли не в лучшей стране мира.

В качестве доказательства он заявил:

«Мы единственная страна, где есть трехгодичный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Мы реализуем концепцию доступного качественного и бесплатного образования. За каждого школьника в год государство платит в среднем Br5,5 тыс., за ребенка в детсаду – около Br6 тыс., за студента – Br9-10 тыс. в год. Даже если говорить о платном образовании, кто-то разве платит Br9-10 тыс.?».

Сайт UDF объясняет, в чем заключается вранье и манипуляция со стороны молодого министра.

Беларусь – единственная страна, где есть трехгодичный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком?

Конечно, нет. Аналогичное правило со времен распада СССР действует в соседней России. Это что касается неправды. Но еще более важно то, что белорусские чиновники много лет занимаются манипуляцией, рассказывая о таком достижении как трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Объясним, в чем дело. Пособие по уходу за ребенком в Беларуси на данный момент составляет около 650 рублей (на первого ребенка). Это порядка 187 евро. Сумма настолько небольшая, что в несколько раз меньше средней зарплаты по стране («грязными» она составляет около 1900 рублей).

В европейских странах отпуск по уходу за ребенком действительно составляет меньше, чем в Беларуси, но это компенсируется несравненно большими выплатами – причем в разы!

Например, в Норвегии отпуск по уходу за ребенком длится от 11,5 месяца до 13,5. В первом случае родителю выплачивается 100% от зарплаты, во втором – 80%. Другими словами, родитель получает не 187 евро (как в Беларуси), а более 4 тысяч.

Этих денег вполне может хватить, даже если мать или отец решат выйти на работу попозже. В Норвегии рабочее место сохраняют за сотрудником два года.

Возможно пример богатой Норвегии покажется кому-то не совсем корректным. Поэтому расскажем об Эстонии. Там отпуск по уходу за ребенком может продолжаться до трех лет, причем до 1,5 года молодым мамам выплачивается «родительская зарплата» в размере 100% от среднего заработка («грязными она составляет 1870 евро).

К тому же всем детям от рождения до 16 лет ежемесячно выплачивается 80 евро.

Кроме того, у обоих родителей есть право взять дополнительный оплачевыемый отпуск на каждого ребенка в возрасте до 14 лет в общей сложности на 10 дней.

Подобные механизмы действуют не только в Эстонии, а во многих европейских странах. Поэтому с одной стороны Беларусь действительно выделяется продолжительным отпуском по уходу за ребенком, а с другой – мизерными по сравнению с другими государствами материальными выплатами на детей.

На фоне соседей по ЕС наша страна явно не тянет на «социально ориентированное государство».

Государство платит за каждого школьника?

Еще одна манипуляция министра Иванца присуща почти всем белорусским чиновникам. Они любят подчеркивать, что государство предоставляет гражданам ту или иную льготу.

«За каждого школьника в год государство платит в среднем Br5,5 тыс», – отметил Иванец.

Но откуда у «государства» эти деньги? Чиновники где-то много зарабатывают и делятся полученными деньгами с остальными гражданами? Конечно, нет.

Ежегодно на каждого школьника тратит в среднем 5,5 тысяч рублей не властная верхушка, а белорусское общество: граждане нашей страны платят налоги, которые идут в том числе на образование их детей. Министр Иванец не только заврался, но и перепутал свой карман с общественным.

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