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В Словакии на парламентских выборах победила партия экс-премьера Фицо

  • 1.10.2023, 17:05
В Словакии на парламентских выборах победила партия экс-премьера Фицо

Явка на выборы составила 68,51%.

В Словакии, по предварительным результатам, на состоявшихся 30 сентября досрочных парламентских выборах победу одерживает партия Smer-SD бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 99,98% голосов, опубликованные изданием Aktuality.sk (перевод - «Гордон»).

Явка составляет 68,51%.

Партия Фицо получила 22,95% голосов, на втором месте – «Прогрессивная Словакия» (17,96%), которую называют приближенной к действующему президенту Зузане Чапутовой, на третьем – «Голос» экс-премьера Петера Пеллегрини (14,7%), на четвертом – блок OL'aNO бывшего главы правительства Игоря Матовича (получил 8,9%). Христианско-демократическое движение получило 6,82% голосов, партия «Свобода и солидарность» – 6,32%, а Словацкая национальная партия – 5,63%.

Другие политсилы, по предварительным данным, не преодолели проходной барьер.

С такими результатами распределение мандатов в словацком парламенте может выглядеть так: Smer-SD – 42, «Прогрессивная Словакия» – 32, «Голос» – 27, блок OL'aNO – 16, Христианско-демократическое движение – 12, «Свобода и солидарность» – 11, Словацкая национальная партия – 10.

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