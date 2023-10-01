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«Урожайный день»: ВСУ уничтожили пункт управления и большое количество артиллерии РФ

  • 1.10.2023, 21:15
«Урожайный день»: ВСУ уничтожили пункт управления и большое количество артиллерии РФ

Сегодня украинские военные ликвидировали российский склад боеприпасов.

В течение суток украинские военные в очередной раз мощно ударили по российским позициям на фронте, уничтожив вражеский пункт управления и большое количество русской артиллерии.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток украинская авиация 13 раз ударила по районам скопления российских военных, их вооружения и техники. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских орудий россиян.

В то же время, в эти сутки Россия нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных беспилотников типа «Shahed-136/131» с южного, юго-восточного и северного направлений. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 вражеских «шахедов».

Всего за сутки россияне нанесли 8 ракетных и 72 авиационных удара, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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