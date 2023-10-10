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25-летняя израильтянка организовала оборону и спасла от террористов кибуц Нир-Ам

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  • 10.10.2023, 7:37
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25-летняя израильтянка организовала оборону и спасла от террористов кибуц Нир-Ам

Девушка быстро раздала оружие группе быстрого реагирования.

25-летняя израильтянка Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Это практически единственный поселок в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа.

В то страшное утро, 7 октября Инбаль одной из первых в стране поняла, что происходит. И возглавила оборону, сообщают «Детали».

В декабре 2022 года кибуц назначил ее на должность координатора по военной безопасности. Инбаль родилась и выросла в кибуце Нир-Ам, отслужила в боевых частях ЦАХАЛа, училась в школе женского лидерства.

Координатор по военной безопасности отвечает за безопасность населенного пункта в обычных и чрезвычайных ситуациях до прибытия сил ЦАХАЛа или полиции. Он является «связующим звеном» между жителями поселка, местными властями и силовиками и получает зарплату из бюджета минобороны.

Инбаль сменила на этой должности своего дядю, Ами Рабина. В декабре 2022 года ее поздравил с назначением глава регионального совета Шаар ха-Негев Офир Либштейн – 7 октября 2023 года он погиб от рук террористов.

«История в Шаар ха-Негев – первая женщина координатор по безопасности в кибуце! Инбал, заменяет своего дядю Ами Рабина. Я полон гордости за этот выбор. В «Шаар-ха-Негев» нет «стеклянного потолка» — у нас есть равенство на всех должностях», — написал тогда Либштейн.

Инбаль отнеслась ко своим обязанностям очень серьезно. Утром 7 октября она правильно оценила угрозу и быстро раздала оружие «группе быстрого реагирования» («китат коненут») из жителей поселка.

«Она первой во всем Государстве Израиль осознала, что происходит. Бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план по защите кибуца и расставила мужчин в засады у забора кибуца», — пишет об Инбаль сайт кибуцев юга Израиля — yeshuvnik.net.

Террористов, пришедших убивать мирных граждан, встретили огнем. Все боевики ХАМАСа, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 трупов боевиков.

После того, как жителям кибуца удалось отбиться от террористов, Инбаль со своей семьей, как и многие другие кибуцники, эвакуировались. Героиня остановилась в одном из отелей Тель-Авива. 9 октября она отмечала свой день рождения. Встретиться с ней и поздравить пришел мэр города Рон Хульдаи.

«Инбаль — героиня, — написал Хульдаи в «Фейсбуке». — Ее история, которая публикуется повсюду, никого не оставляет равнодушным – к ее хладнокровию, смелости и отваге. Благодаря Инбаль были спасены десятки жизней. Благодаря ей был спасен кибуц Нир-Ам. Сегодня Инбаль приехала со своей семьей в один из отелей, где мы принимаем жителей приграничной полосы. Для меня было большой честью встретиться с ней»

Как отмечают пользователи соцсетей, помимо гражданской активности в кибуце, Инбаль Рабин-Либерман также участвовала в акциях протеста против судебной реформы на улице Каплан.

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