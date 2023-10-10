Израиль полностью взял под контроль границу с сектором Газа: проникновений боевиков больше нет 10.10.2023, 8:07

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Кроме того, ЦАХАЛ собрал информацию обо всех пленных и заложниках.

В Израиле заявили, что террористы ХАМАС уже не прорываются через границу. Кроме этого, у страны есть информация обо всех заложниках.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль продолжает зачистку на юге Израиля от террористов.

Во время пресс-конференции Хагари заявил, что израильские войска по-прежнему ходят от дома к дому в городах вблизи границы с Сектором Газы в поисках террористов. Он уточнил, что в настоящее время террористов, пересекающих забор с Израилем нет, а пытающиеся испытывают удары от ВВС.

«С сегодняшнего утра прошло несколько встреч с террористами. За последние несколько часов их вообще не было», – сказал Хагари.

Тем временем военные завершили эвакуацию из прилегающих к границе городов. Однако несколько семей решили остаться.

Израиль собрал информацию обо всех пленниках

Хагари сообщил, что армия уже располагает «полными подробностями» обо всех пленных, которых ХАМАС взяли в плен.

«Мы проинформировали 30 семей. Когда мы завершим информирование семей, количество заложников в секторе Газа станет известно общественности», – уточнил он.

Также он добавил, что частота атак израильских ВВС на Сектор Газа в пять раз превышает частоту атак против «Хезболлы» во время Второй ливанской войны 2006 года. По его словам, в настоящее время около 60 истребителей наносят волны авиаударов по объектам ХАМАС.

Кроме этого, он прокомментировал проникновение террористов из Ливана. Контрадмирал подтвердил, что границу пересекли 4 ливанца – 3 из них были убиты, а одному удалось бежать обратно в Ливан. Ответственность за нападение взял «Палестинский исламский джихад».

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