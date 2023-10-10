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Представитель ЦАХАЛа: Населению Газы следует бежать в Египет

  • 10.10.2023, 10:03
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Представитель ЦАХАЛа: Населению Газы следует бежать в Египет

Помещения в убежищах заполнены на 90%.

Официальный представитель ЦАХАЛ по иностранным СМИ подполковник Ричард Хехт дал понять, что мирному населению сектора Газы следует бежать в Египет.

«Я знаю, что контрольно-пропускной пункт Рафах (между сектором Газы и Египтом) все еще открыт», – цитирует его заявление агентство Reuters.

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщает, что в их убежища в Газе прибыли более 137 тысяч жителей сектора. Агентство предупреждает: «Помещения заполнены на 90%».

На территории сектора Газа на площади в 360 квадратных километров проживает 2,5 млн человек.

Вчера вечером премьер Израиля пообещал довести войну против боевиков ХАМАС до победного конца.

«Эту войну навязали нам звери, прославляющие убийство женщин, детей и стариков. Зверства, совершаемые ХАМАС, не наблюдались со времен зверств ИГИЛ. Детей связывали и казнили вместе с остальными членами их семей, молодых девушек и парней расстреливали в спину. …ХАМАС хотел войны, он ее получит», — заявил Нетаньяху.

«Я отдал распоряжение атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда их не атаковали раньше. И это происходит прямо сейчас. Мы только начали нашу войну против ХАМАС. То, что вы видите сейчас в Газе — только начало», — сказал Нетаньяху.

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