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ЦАХАЛ наметил три главные задачи на двух фронтах

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  • Йоси Йегошуа
  • 10.10.2023, 10:57
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ЦАХАЛ наметил три главные задачи на двух фронтах

Каждая из этих задач — крайне сложная.

В рамках операции «Железные мечи» ЦАХАЛ определил для себя три приоритетные задачи на двух фронтах. Каждая из них - сложная и требует значительных усилий.

Задача 1: защита и зачистка израильской территории в районах, прилегающих к Газе.

Задача 2: нанесение ударов по сектору Газы с воздуха.

Задача 3: северная граница, где Армия обороны Израиля противостоит террористам Хизбаллы и которая в любой момент может превратиться в очаг кровавого противостояния. Поэтому начнем именно с нее.

Согласно оценкам, за инцидентами на северной границе 9 октября стоят ХАМАС, Исламский джихад и другие палестинские организации, действующие в Ливане. Но нет сомнений, что все они получили добро от руководства Хизбаллы.

Из четырех боевиков, прорвавшихся на израильскую территорию, двое были уничтожены ЦАХАЛом, а двум другим удалось вернуться в Ливан. В столкновении получили ранения двое наших бойцов. Понимая, кто настоящий хозяин в приграничной местности, Израиль сконцентрировал свои действия на опорном пункте Хизбаллы. По данным пресс-службы террористов, три человека были убиты в ходе этой атаки.

Речь идет об исключительном событии: с 2006 года ЦАХАЛ воздерживается от атак на боевиков Хизбаллы на территории Ливана. Более того, ЦАХАЛ прилагал серьезные усилия к тому, чтобы воздержаться от этого и на сирийской территории, понимая, что Хизбалла не станет молчать в ответ на убийство своих людей.

И действительно, после атаки Насралла распорядился дать залп из гранатометов в направлении бронетранспортеров ЦАХАЛа и открыть минометный огонь по израильской территории.

Сейчас в руководстве Израиля обеспокоены вопросом: ограничатся ли столкновения пограничной территорией или же ситуация на севере приведет к событиям, которые могут выйти из-под контроля - вплоть до начала военных действий?

Война с Хизбаллой будет гораздо более серьезным событием, чем противостояние с ХАМАСом, включая непростую ситуацию, которая может сложиться в этом случае для израильского тыла. Наше преимущество заключается в том, что ЦАХАЛ готов к защите: призваны 300.000 резервистов, ВВС страны находятся в состоянии максимальной боевой готовности.

Одновременно с этим ожидается прибытие американского авианосца, что вообще превращает израильские военные позиции в оптимальные. Если же войны в конце концов удастся избежать, в будущем мы, возможно, зададимся вопросом, почему в столь благоприятных условиях не была дана команда нанести решающий удар по врагу.

Совершенно понятно, что невозможно развивать север, находящийся под постоянной угрозой со стороны элитного спецназа Хизбаллы - подразделения Радуан. И тут не стоит забывать, что речь идет об опытных бойцах, подготовленных гораздо лучше боевиков ХАМАСа, учинивших настоящий погром на юге Израиля.

Несмотря на возможные жертвы и другие угрозы, государство, которое хочет жить, должно заняться угрозой, в десятки раз превышающей опасность, которую ХАМАС представляет на юге.

На южном направлении армейское руководство продолжает усилия по зачистке территории от террористов, прорвавшихся из Газы. Десятки тысяч бойцов прочесывают местность в их поисках.

Минувшей ночью наши бойцы вели упорные бои и ликвидировали до 100 террористов. Важной задачей ЦАХАЛа является поиск и ликвидация «спящих ячеек», прежде чем те совершат новые теракты.

Однако особо радоваться пока нечему. Целый город - Сдерот - вот уже несколько дней находится в ситуации ЧП. Подумайте о людях, которые трое суток не могут покинуть бомбоубежища из-за опасности ракетных или террористических атак.

Что же касается Газы, то пилоты наших ВВС, что называется, «сняли перчатки» и атакуют сектор с мощью, которой не видели ни в Газе, ни в Ливане с 2006 года. Армия практически не прибегает к системе особого предупреждения («стук по крыше» - хакеш ба-гаг), разве что в исключительных случаях. Массированные атаки идут в районах, где живут террористы (например, Бейт-Ханун и Джебалия), параллельно с бомбардировками города Газа и района Рималь - престижного финансового района в анклаве. Целые здания там либо полностью стерты с лица земли, либо лежат в руинах.

Несмотря на усиление реакции ЦАХАЛа, цели политического руководства остаются неясными: высокопоставленный источник заявил на брифинге о «подрыве возможностей ХАМАСа». Это не слишком похоже ни на уничтожение ХАМАСа, ни на захват сектора. Поэтому следует проверить, как ЦАХАЛ будет реализовывать эти призрачные задачи и будет ли осуществлена широкомасштабная сухопутная операция - впервые с окончания «Нерушимой скалы» почти 10 лет назад.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу говорит об «изменении всего Ближнего Востока». Если это заявление будет сопровождаться наземной атакой в секторе, израильтяне должны быть готовы заплатить за эти планы высокую цену.

Йоси Йегошуа, «Вести Израиль»

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