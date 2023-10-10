Представитель Белого дома расплакался, говоря об Израиле
- 10.10.2023, 15:09
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Джон Кирби не смог сдержать эмоции в прямом эфире.
Представитель Белого дома, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заплакал в прямом эфире, посвященном нападению террористов ХАМАС на Израиль. Этот эпизод появился в социальных сетях.
Ведущий новостей телеканала CNN Джейк Теппер спросил, что думает Кирби о кадрах из Израиля, на которых показаны захваченные в заложники дети, изнасилованные молодые девушки, разрушения и убийства таких масштабов, которых до этого «никто никогда не видел».