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США усилят военную помощь Израилю

  • 11.10.2023, 0:03
США усилят военную помощь Израилю

Об этом заявил Байден.

Соединенные Штаты Америки увеличат дополнительную военную помощь Израилю. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Sky News.

Джо Байден объяснил, что это будет охватывать боеприпасы и ракеты для систем ПВО «Железный Купол».

«Мы намерены убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и своих граждан», - сказал он.

Конгрессу будет предложено принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности важнейших партнеров США.

«Речь идет не о партиях или политике. Речь идет о безопасности нашего мира», - добавляет он.

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