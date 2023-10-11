США усилят военную помощь Израилю
- 11.10.2023, 0:03
Об этом заявил Байден.
Соединенные Штаты Америки увеличат дополнительную военную помощь Израилю. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Sky News.
Джо Байден объяснил, что это будет охватывать боеприпасы и ракеты для систем ПВО «Железный Купол».
«Мы намерены убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и своих граждан», - сказал он.
Конгрессу будет предложено принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности важнейших партнеров США.
«Речь идет не о партиях или политике. Речь идет о безопасности нашего мира», - добавляет он.