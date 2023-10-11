Израиль ударил по территории Ливана 11.10.2023, 13:45

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ЦАХАЛ ответил на атаку террористов из «Хезболлы».

В среду, 11 октября, Израиль нанес удар по территории Ливана после того, как по военному посту Армии обороны Израиля вблизи ливанской границы были выпущены противотанковые ракеты.

Об этом сообщает CNN.

Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что обстреляла израильский объект «управляемыми ракетами» в ответ на убийство трех своих членов в понедельник, 9 октября.

Во вторник, 10 октября, с юга Ливана также были выпущены ракеты в сторону Израиля. «Хезболла» не утверждала, что ракеты были выпущены ею.

ЦАХАЛ сообщил, что в ответ на это был открыт артиллерийский огонь, что стало еще одним признаком растущей напряженности на северной границе Израиля с Ливаном.

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