В России очередной приступ забавного безумия2
- Александр Невзоров
- 11.10.2023, 15:20
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Комедия играется ярко.
В России очередной приступ забавного безумия. Председатель Госдумы угрожает вернувшимся эмигрантам Магаданом, а магаданский царек Носов капризничает и не хочет, чтобы подлецы-предатели путинизма звенели бы кандалами на его сопках.
Комедия играется ярко. Велик ее медийный резонанс.
В служебном собаководстве это называется «облаивание периметра».
Задача собаки заключается в том, чтобы «перемещаясь вдоль внутренней стороны забора издавать лай, по возможности злобный и басистый».
Со злобностью у путинских псин дела обстоят отлично.
Они аж захлебываются, а их глазки от натуги приобрели перманентную «базедовость».
А вот с басистостью дела обстоят похуже.
Голосишки у всех тонкие, так как для облаивания используются «политические болонки и мопсы».
Конечно, есть в кремле и старые большие барбосы, но они ожидают усыпления и помалкивают.
А Володин, Песков, магаданец Носов - в разряде очень старательных, но мосек.
С какой стати песики разволновались и подняли лай - не понятно. Никаких причин для их беспокойства не просматривается.
В русский «забор» никто не скребется, не хнычет и не просится в спятившую Россиюшку.
Шабаш нечисти, злобы и «скреп» там в самом разгаре. И нет дураков, готовых отдать себя на сжирание всяким Джигурдам-Мизулиным-Бузиным.
Впрочем, и когда тело Путина, наконец, окоченеет, а моськи подожмут хвостики - несчастная страна еще долго будет проклятой территорией.
Александр Невзоров, t.me