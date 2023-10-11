В России очередной приступ забавного безумия 2 Александр Невзоров

11.10.2023, 15:20

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Александр Невзоров

Комедия играется ярко.

В России очередной приступ забавного безумия. Председатель Госдумы угрожает вернувшимся эмигрантам Магаданом, а магаданский царек Носов капризничает и не хочет, чтобы подлецы-предатели путинизма звенели бы кандалами на его сопках.

Комедия играется ярко. Велик ее медийный резонанс.

В служебном собаководстве это называется «облаивание периметра».

Задача собаки заключается в том, чтобы «перемещаясь вдоль внутренней стороны забора издавать лай, по возможности злобный и басистый».

Со злобностью у путинских псин дела обстоят отлично.

Они аж захлебываются, а их глазки от натуги приобрели перманентную «базедовость».

А вот с басистостью дела обстоят похуже.

Голосишки у всех тонкие, так как для облаивания используются «политические болонки и мопсы».

Конечно, есть в кремле и старые большие барбосы, но они ожидают усыпления и помалкивают.

А Володин, Песков, магаданец Носов - в разряде очень старательных, но мосек.

С какой стати песики разволновались и подняли лай - не понятно. Никаких причин для их беспокойства не просматривается.

В русский «забор» никто не скребется, не хнычет и не просится в спятившую Россиюшку.

Шабаш нечисти, злобы и «скреп» там в самом разгаре. И нет дураков, готовых отдать себя на сжирание всяким Джигурдам-Мизулиным-Бузиным.

Впрочем, и когда тело Путина, наконец, окоченеет, а моськи подожмут хвостики - несчастная страна еще долго будет проклятой территорией.

Александр Невзоров, t.me

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