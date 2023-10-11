Молдова впервые назвала Россию «угрозой национальной безопасности» 1 11.10.2023, 20:07

Кишинев подготовил новую стратегию национальной безопсансти.

Россия хочет «ликвидировать нашу государственность», считает руководство Молдовы. Поэтому в подготовленной новой стратегии национальной безопасности республика впервые открыто назвала Россию «угрозой».

В тексте стратегии, представленном в среду, говорится:

Российская Федерация и ее марионетки в Республике Молдова представляют собой наиболее опасный и постоянный источник угрозы, который, если ему не противостоять, может иметь тяжелые последствия для государственности, демократии и процветания нашей страны.

В заявлении президента Молдовы Майи Санду говорится, что Россия вторглась в Украину с намерением «создать военный сухопутный коридор до Республики Молдова, что создало бы предпосылки для немедленной насильственной смены конституционного порядка и ликвидации нашей государственности».

В случае принятия стратегии (чтобы стать официальным документом, она должна быть одобрена парламентом) правительство сможет сделать значительные инвестиции в оборону и систему безопасности, в том числе за счет обучения с привлечением западных партнеров. Санду пояснила Financial Times: «Мы впервые совершенно четко и открыто заявляем, что Россия является крупнейшей угрозой нашей национальной безопасности. [В документе] также подчеркивается наше стратегическое партнерство со странами ЕС, США, Великобританией и другими членами НАТО».

Молдова в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но Россия не оставляет попыток заставить ее свернуть с прозападного пути. Для этого использовался газовый шантаж, подкуп избирателей и финансирование пророссийских сил, а также, как рассказала Санду FT на прошлой неделе – попытка госпереворота. Его, по словам президента, готовил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Кишинев также предупреждает, что Россия проводит «гибридные операции в политической, экономической, энергетической, социальной, информационной и кибернетической сферах». Угрозу представляют и расквартированные в Приднестровье российские войска.

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