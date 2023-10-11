Рогозин написал донос на вернувшегося в Россию миллиардера Фридмана 5 11.10.2023, 20:51

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Дмитрий Рогозин

Бывший глава «Роскосмоса» попросил проверить миллиардера на финансирование украинской армии.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, попросил проверить миллиардера Михаила Фридмана на финансирование украинской армии. Обращения направлены в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ, сообщил он «РИА Новости». Рогозин подчеркнул, что финансирование ВСУ «подпадает под жесткую статью» Уголовного кодекса.

Накануне стало известно, что с требованием проверить Фридмана обратился в Генпрокуратуру руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. Он напомнил, что бизнесмен и его бизнес-партнер Петр Авен, добиваясь снятия санкций США и ЕС, перевели на помощь Украине 150 млн евро. Миллиардеру может грозить дело по статьям о дискредитации армии и госизмене. Последняя предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

О возвращении Фридмана из Великобритании в Россию стало известно 9 октября. Он находится в Москве и «теперь планирует посещать Россию регулярно», заявили в основанной бизнесменом «Альфа-Групп».

Сам Фридман уточнил, что неделю назад переехал в Израиль, а затем был вынужден улететь в Москву из-за нападения боевиков ХАМАС на страну. «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там на постоянной основе. Невозможно жить в Великобритании под санкциями», — сообщил он.

До переезда из Лондона в Москву миллиардер вел кулуарные переговоры, чтобы оценить потенциальную реакцию общества и правоохранительных органов на его возвращение, писал Mash. Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Фридман — россиянин «и может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать как любой гражданин» страны.

Основатели «Альфа-Групп» покинули Россию после начала войны в Украине. Фридман, родившийся во Львове, в письме сотрудникам называл происходящее «трагедией» и призывал остановить «кровопролитие», однако публично против вторжения не высказывался. Практически сразу миллиардера включили в черные списки ЕС и Великобритании, а в августе он попал в SND-лист США.

The Wall Street Journal писал, что бизнесмен предлагал перевести один миллиард долларов на помощь Украине в обмен на снятие европейских санкций. Также Фридман заявлял о готовности подарить 11-й по величине активов банк в Украине — Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина») государству. Кредитная организация была принудительно национализирована в июле 2023 года. А в августе прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Фридмана по подозрению в выводе за рубеж из Sense Bank 700 млн гривен (1,84 млрд рублей).

В начале сентября СБУ предъявила бизнесмену подозрение по уголовной статье о финансировании войны. А 6 октября суд в Украине арестовал все активы компаний, принадлежащих миллиардеру и его партнерам Петру Авену и Андрею Косогову, на 17 млрд гривен ($460 млн).

Помимо этого Фридман подвергся преследованию в Великобритании. В декабре 2022 года в его доме в Лондоне прошел обыск в рамках дела об уклонении от санкций и мошенничестве. Бизнесмена задержали и надели на него наручники. Но позднее дело прекратили, так как ордер на обыск был оформлен с нарушениями. Фридман признавался, что почувствовал себя «униженным и незащищенным» и потерял ощущение «спокойствия и стабильности», которое давала жизнь в Лондоне.

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