Обезглавленные тела детей нашли в еще одном кибуце на границе с сектором Газа 12.10.2023, 11:16

Фото: EPA

Информацию подтвердил представитель армии Израиля.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ может подтвердить ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что террористы ХАМАС убивали и обезглавливали детей. Его комментарий опубликовала 12 октября BBC.

По словам офицера, обстоятельства гибели детей стали известны после того, как судмедэксперт посетил кибуц Беэри, который находится на границе с сектором Газа.

— Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт. (…) Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это то, что сделал ХАМАС… Повсюду были разбросаны изуродованные тела, — сказал Джонатан Конрикус.

Ранее корреспондент телеканала I24 Николь Цедек рассказала, что в кибуце Кфар-Аза, который находится недалеко от Беэри, были обнаружены 40 детских тел. Некоторые из них были обезглавлены.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вооруженные террористы ворвались в кибуц Кфар-Аза на юге еврейского государства, где убили целые семьи с детьми в их домах.

По данным поисково-спасательной группы Zaka, в кибуце Беэри были обнаружены по меньшей мере тела 100 погибших израильтян. В Кфар-Аза были найдены тела 200 мирных жителей.

По данным на 12 октября, в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 1300 человек, около 3300 жителей получили ранения. В ответ Израиль нанес массированные удары по военным целям в секторе Газа.

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