Британские ученые нашли редкую ледяную ванну XVIII века 2 12.10.2023, 11:22

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Терапевтическая ценность ледяных ванн или погружения в холодную воду была признана довольно давно.

Теперь же выяснилось, что мужчины и женщины Бата, Англия, XVIII века могли посещать свои местные актовые залы не только ради досуга, но и для лечебных целей. Археологические раскопки под актовыми залами XVIII века обнаружили, возможно, уникальную для местности холодную ванну, пишет techinsider.

Необычное помещение для ванны

В XVIII и XIX веках актовые залы были местом развлечений, бесед, танцев и азартных игр во многих фешенебельных городах Англии. Бат и другие курортные города, известные своей горячей минеральной водой, стали популярными местами для купания и «лечения водой».

Но в XVIII веке практикующие врачи также рекомендовали регулярное купание в холодной воде как полезное средство при различных физических и психических недугах, включая подагру. В частных домах и поместьях, а также в общественных учреждениях резко возросло количество небольших бассейнов и холодных ванн.

Расположение обнаруженной в 2023 году ванны в Бате предполагает, что она была ориентирована на тех, кто хотел более эксклюзивного приватного отдыха. В путеводителе по баням 1778 года отмечалась «просторная холодная баня с удобными раздевалками», а также помещения для бильярда, кофе, азартных игр и концертов.

Холодная ванна находится в центре анфилады из трех комнат в углу бального зала, а по обе стороны есть раздевалки. Брюс Итон из Уэссексской археологии, руководивший раскопками, сказал: «Мы понятия не имеем, как сохранилась эта ванна. Здание пострадало от рук Люфтваффе, помещения реконструировали в конце XX века. И все же после тщательных раскопок тонн бетона и щебня мы увидели, как первоначальную конструкцию».

Татьяна ЛеБофф, куратор проекта Национального фонда Англии, сказала: «Холодная ванна в актовых залах — это очень необычно. Это редкий, если не уникальный, сохранившийся экземпляр, и, возможно, единственный, когда-либо построенный в актовом зале». По ее словам, фонд исследовал записи, письма, дневники и другие документы, чтобы узнать больше о холодной ванне

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