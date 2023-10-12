Госсекретарь США: Я приехал в Израиль не только как чиновник, но и еврей 12.10.2023, 15:40

3,154

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС будет уничтожен так же, как и ИГИЛ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший сегодня в Израиль, заявил, что США навсегда останутся союзниками еврейского государства, пишет сайт «Детали».

«Послание, которое я принес, заключается в следующем: вы можете быть достаточно сильны сами по себе, чтобы защитить себя, но, пока существует Америка, вам никогда не придется этого делать», – сказал Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США подчеркнул, что приехал в Израиль не только как американский чиновник, но и «как еврей». «Я понимаю вас на личном уровне», – сказал он.

Блинкен подтвердил, что в результате нападения боевиков ХАМАСа погибли по меньшей мере 25 американцев. Он пообещал, что «так же, как был уничтожен ИГИЛ, будет уничтожен и ХАМАС».

Он подчеркнул право Израиля защищаться. В то же время, «имеет значение то, как Израиль это делает», – добавил Блинкен, имея в виду, очевидно, израильские авиаудары, в результате которых гибнут палестинские мирные жители в секторе Газа.

«Мы знаем, что ХАМАС не представляет палестинский народ», – сказал госсекретарь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».