Том Купер: Штурм Авдеевки стал катастрофой для россиян 1 12.10.2023, 17:25

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Сотни погибших и десятки единиц уничтоженной техники.

Наступление российской армии на Авдеевку с двух сторон закончилось настоящей катастрофой. Армия РФ попыталась наступать двумя-тремя колоннами бронетехники, однако подразделения ВСУ с помощью беспилотника обнаружили их приближение еще за 5-10 км от линии фронта, после чего нанесли мощный артиллерийский удар по противнику.

Об этом на своем сайте пишет авторитетный австрийский военный аналитик Том Купер, по словам которого, наступление россиян превратилось в «резню» с огромными потерями.

Аналитик подчеркивает, что под огнем артиллерии ВСУ россияне продолжали двигаться, напоровшись на минные поля. В результате большая часть российских механизированных сил была уничтожена: потери одной только 90-й танковой дивизии ВС РФ оцениваются в 820 человек убитыми и ранеными, около 80 единиц бронетехники разбито. Также уничтожено 18 артиллерийских орудий, более 10 систем РСЗО и около 30 других машин. ВКС РФ потеряли как минимум один Су-25.

Более того, Том Купер подчеркивает, что наступление российской армии было настолько бездарно спланировано, потому отражение атаки не стало для ВСУ серьезной проблемой. По его словам, разгром ВС РФ под Авдеевкой по потерям превзошел наступление, произошедшее зимой минувшего года под Угледаром.

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