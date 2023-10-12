Приговоренный к самому большому сроку по «сахарному делу» Криштапович стал директором свинокомплекса 12.10.2023, 22:01

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Михаил Криштапович

Предыдущую начальницу недавно посадили.

Бывший директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, осужденный на 13 лет лишения свободы, недавно вышел по помилованию и получил в управление большой свинокомплекс в Гомельской области, предыдущего директора которого два месяца назад посадили на 4 года, пишет «Наша Нiва».

Криштапович получил в управление агрокомбинат «Холмеч» в Речицком районе. Его имя указано на странице предприятия на сайте Речицкого райисполкома. Основной профиль хозяйства — свиноводство.

Предыдущего руководителя «Холмеча» осудили этим летом. Женщину признали виновной в превышении служебных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 11 тысяч рублей.

По версии обвинения, 58-летняя женщина давала подчиненным указания искажать сведения о падеже скота, наличии поголовья свиней и уменьшении приплода, писала «Гомельская праўда». В прокуратуре рассказывали, что в «Холмече» свиней недокармливали.

Напомним, по данным источника «Нашай Нiвы», Криштапович попросил помилования у Лукашенко, и тот удовлетворил прошение экс-директора Городейского сахарного завода. Официально об этом нигде не сообщалось.

В 2021 году, кроме Михаила Криштаповича, виновным по «сахарному делу» был признан и бывший директор Белорусской сахарной компании (Москва) Дмитрий Кириллов. Он получил 7,5 года колонии усиленного режима.

Экс-директору Жабинковского сахарного завода Виктору Миронову, экс-директору Слуцкого сахарорафинадного комбината Николаю Пруднику и бывшему директору Скидельского сахарного комбината Дмитрию Егорову назначили наказание в виде 11 лет.

Бывший топ-менеджер Жабинковского сахарного завода Андрей Гладкий получил 8 лет. Московского бизнесмена Сергея Кононенко приговорили к семи годам колонии усиленного режима.

За пособничество в даче взятки Викторию Сушкову приговорили к трем годам колонии общего режима, а Оксану Пашкевич и Анну Фоминых — к 4,6 года «домашней химии».

Суд постановил взыскать с некоторых обвиняемых 11 млн рублей «необоснованно приобретенной выгоды».

Восемь обвиняемых до суда находились под стражей.

Еще одного фигуранта дела на скамье подсудимых не было — это теперь уже бывший замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня, которого в КГБ называли покровителем коррупционной схемы и самым опытным ее участником.

«Сахарное дело»

Суд по делу о взятках в сахарной отрасли начался в июле 2021-го. Но сама история длилась почти два года. 24 января 2020-го самолет «Белавиа», который летел в Мюнхен, развернули и посадили в Гродно из-за «технической неисправности». А как только он приземлился, надели наручники на нескольких его пассажиров. По словам свидетелей задержания, среди них был директор как минимум одного сахарного комбината. Вскоре стало известно, что на работу не вышли несколько высокопоставленных менеджеров сахарных заводов.

В начале февраля в КГБ подтвердили, что возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток. Стало известно о задержании директоров четырех сахарных заводов, директора Белорусской сахарной компании и несколько бизнесменов. По делу проходил и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

Силовые органы заявляли, что большая часть продукции сахарных заводов, отгруженной на экспорт Белорусской сахарной компании, уходила «подконтрольным посредникам». Но в итоге сахар возвращался на отечественный рынок и перепродавался дороже. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — утверждали в КГБ. В специальной программе «Беларусь 1» заявляли, что из-за этой схемы в 2019 году Беларусь недополучила 70 млн долларов.

Дело комментировал и Лукашенко. «Такого в Беларуси еще не было. Что сделали эти дельцы: они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Обычная „прокладка“. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов», — возмущался он. Оказалось, что разворачивали самолет и проводили задержания по его «жесткой команде».

В августе 2020 года появилась информация о том, что Владимир Тихиня, которому вменяли подстрекательство к даче взятки и подстраховку «сахарной мафии», вышел на свободу — ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Хотя до этого его называли самым опытным в преступной схеме.

— Владимир Тихиня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых в отношении них другими правоохранительными органами следственно-оперативных мероприятиях. Давал советы по соблюдению мер конспирации, зачистке следов противоправной деятельности, — рассказывал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире «Беларусь 1».

Также сообщалось, что мера пресечения была изменена директору Слуцкого сахарорафинадного комбината Николаю Пруднику.

Расследование дела длилось больше года.

Криштапович несколько лет был также и членом Совета Республики.

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