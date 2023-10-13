Мобилизация по-израильски: на фронт идут кинозвезды и политики 13.10.2023, 11:48

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Воевать рвутся даже те, кого забраковали медкомиссии.

Израиль в считанные дни мобилизовал почти 400 тысяч резервистов. Здесь нет бегства от войны, а наоборот: не хватает рейсов, чтобы быстро привезти в страну всех желающих воевать.

Об особенностях патриотического призыва рассказал из Иерусалима корреспондент «МО».

Ажиотаж в аэропортах. Из-за массового наплыва резервистов из-за границы подскочили цены на билеты в В аэропорту Нью-Йорка ортодоксальный еврей стоял возле билетной кассы и покупал для всех резервистов билеты, оплатив в итоге 250 полетов. В соцсетях пишут, что пассажиры пропускают резервистов на регистрацию и проверку безопасности без очереди. Израильская «Эль-Аль» впервые за 40 лет сделала дополнительный рейс в субботу.

Селебрити идут на фронт. На войну отправились кинозвезды, в том числе израильская знаменитость, актер и режиссер Лиор Раз (фото1) — герой сериала «Фауда», в котором Раз борется с арабскими террористами. Сериал автобиографичен, и сейчас Раз снова в горячей точке: в первый же день войны он помогал вызволять из атакуемых террористами домов мирных жителей.

На передовую также отправился актер Ранен Маймон (фото 2), депутат Альмон Коэн (фото 3), комик Гай Хохман (фото 4). Высокопоставленные чиновники и авторитетные раввины уже потеряли на войне своих сыновей.

Плюс криминалитет. Патриотические настроения — и в криминальных кругах Израиля. К солдатам приехал криминальный авторитет Шалом Домрони (фото 3), он привез бойцам сигареты и другие подарки.

Старший сержант Роман Вайсман рассказал «МО», что такая активность резервистов не уникальна для Израиля, единение во время беды — одна из характерных особенностей страны. «В Израиле на войне все как один, дом надо защищать», — говорит солдат.

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