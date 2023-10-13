СМИ: Конфузом в Бишкеке Лукашенко подогрел слухи о своей болезни 2 13.10.2023, 14:46

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Диктатор едва не свалился не из-за ветра?

Лукашенко едва не скатился кубарем по лестнице перед саммитом СНГ в Бишкеке. Поднимаясь, он оступился и комично взмахнул руками. Конфуз подогрел давние слухи о болезни диктатора, пишут украинские СМИ.

Видео, на котором Лукашенко едва не упал на ступеньках, разлетелось по соцсетям. Инцидент рассмешил пользователей и в то же время дал новый повод для разговоров о проблемах со здоровьем диктатора.

В комментариях к видео пользователи, не стесняясь в выражениях, отмечают, что диктатор выглядит нездоровым и подъем по лестнице дался ему с трудом.

Что известно о болезни Лукашенко

Слухи о болезни 69-летнего Лукашенко ходят с мая 2023 года. В «День победы» он не выступал на параде в Минске и не дождался возложения цветов после парада в Москве, первым уехав оттуда. Кроме того, на его руке заметили бинт.

По данным Mirror, Лукашенко умолял Путина разрешить ему не приезжать в Москву по «медицинским причинам», однако президент РФ настоял. СМИ также обратили внимание, что на последнем официальном мероприятии в Минске у беларуского диктатора был сиплый голос.

Медэксперт Марина Ерина отмечала, что походка Лукашенко может говорить о перенесенном гриппе, Covid-19 или болевом синдроме тазобедренного или коленного сустава, грыже или протрузии дисков позвоночника. Врач также не исключила псориаз и псориатический артрит и диктатора.

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