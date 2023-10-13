Автоэксперт назвал три скрытые функции автомобиля, которые помогут сократить расход бензина 2 13.10.2023, 17:57

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Их должен знать каждый водитель.

99% водителей не знают о скрытых функциях «N» на коробке передач. При переходе с автомобиля с механической коробкой передач на автоматическую водитель вместо трех педалей использует две, поскольку сцепление отсутствует, пишет УНИАН.

Однако водителям «автоматов» приходится привыкать к некоторым дополнительным возможностям нового вида транспорта. К ним относится появление функций «P», «R», «D/S» и «N» на новом рычаге переключения передач.

Эксперт рассказала, что хотя «N» означает «нейтраль», многие пользователи автоматических автомобилей не знают всех трех ее функций, знание которых позволит не только сэкономить топливо, но и спасти жизнь.

Так, при временной остановке или ожидании сигнала светофора необходимо всегда включать передачу N, а затем ставить автомобиль на ручной тормоз. Многие водители держат ногу на педали тормоза и не выключают передачу, но при этом расходуется бензин и в двигателе образуется большое количество углеродистых отложений.

Второй способ использования передачи N - это поломка или буксировка автомобиля. Если перевести рычаг переключения передач в это положение, то коробка передач не попадет сразу в металлолом.

Кроме того, когда нужно остановиться, необходимо сначала переключить передачу из положения D в положение N, а затем поставить автомобиль на ручной тормоз. После этого необходимо перевести рычаг переключения передач в положение P, а затем отпустить педаль тормоза.

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