У Виктора Бабарико сбои в работе сердца, а Игорь Лосик резал шею в знак протеста 2 13.10.2023, 18:22

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Виктор Бабарико

Что происходит в новополоцкой колонии.

На политзаключенных Виктора Бабарико и Игоря Лосика продолжают давить в новополоцкой колонии, сообщило объединение бывших белорусских силовиков BELPOL со ссылкой на источники в Беларуси. Бабарико и Лосик сейчас находятся в изоляции.

Виктор Бабарико по-прежнему изолирован от других заключенных и содержится один в помещении камерного типа (ПКТ) ИК №1, имеет проблемы со здоровьем — сбои в работе сердца, сообщил BELPOL.

Объединению стало известно об обстоятельствах избиения Бабарико, в результате чего в ночь на 25 апреля 2023 года он попал в больницу. «Серьезные телесные повреждения были нанесены Виктору Бабарико представителями карательных структур режима, которые не относятся к персоналу колонии и специально приезжали в ИК-1 для проведения „профилактической беседы“, которая переросла в жестокую акцию устрашения», — рассказали в BELPOL.

Игорь Лосик также все еще находится в ПКТ ИК-1. Его, как и Виктора Бабарико, держат в информационном вакууме. Посещения адвокатов и свидания с родственниками для обоих политзаключенных запрещены, корреспонденцию им не передают.

По информации BELPOL, Лосик попал в ПКТ после провокации администрации колонии. Его пытались заставить убирать санузел, что автоматически влечет для заключенного «низкий социальный статус». В знак протеста Лосик прямо в санузле отряда порезал себе шею, но тяжелых повреждений не получил.

«В наказание за „отказ от работ“ (т.е. от уборки туалета) его поместили в ПКТ, однако содержится он не один, а вместе с другими заключенными, которые за ним наблюдают», — проинформировал BELPOL.

По данным источников объединения, деревообрабатывающий цех ИК-1 переведен на круглосуточный трехсменный режим работы с одним выходным в неделю — ранее он работал в две смены. Причем в нем производят деревянную тару для артиллерийских боеприпасов.

В июле 2023 года в промзоне ИК-1 повесился заключенный, который был осужден на длительный срок за совершение убийства, из которых 12 лет уже отбыл. Широкой огласке данный факт не предавали.

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