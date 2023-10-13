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Лидеры ЕС заверили Израиль в поддержке

  • 13.10.2023, 20:12
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Лидеры ЕС заверили Израиль в поддержке

Они заявили о праве Израиля на защиту и осудили террор ХАМАС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, председатель Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола во время визита его в Израиль в пятницу, 13 октября, выступили в поддержку Израиля и высказались о праве страны на защиту, передает DW.

«В эти ужасные дни мы стоим рядом с вами и сочувствуем вам. В эти дни все мы — израильтяне», - отметила Бербок на встрече со своим израильским коллегой Эли Коэном в Нетивоте на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа. Безопасность Израиля для Германии является «государственным вопросом», заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Берлин поддерживает весь Израиль, что потребуется

Израиль имеет право и обязанность принимать меры к своим гражданам, имеет право «защищаться от этого жестокого, варварского террора» в рамках международных прав, сформулированных Бербоком. Террор ХАМАС также направлен против самих палестинцев. «Вот почему мы должны осудить этот террор против единого голоса человечества», - добавила глава дипломатии ФРГ.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола прибыли в Израиль, чтобы «выразить свою солидарность с народом Израиля», британского фонда дер Ляйен.

«Это момент единства. Настал момент, когда я говорил о силе против террора. И Израиль может рассчитывать на ЕС», - написал политик в своих социальных сетях.

«В Кфар-Азе, на месте злодеяния и убийства. Невыразимые действия, совершенные ХАМАС здесь, войдут в глобальную историю бесчестья. ХАМАС — террористы. Они не создают чаяний демократического народа, они мешают ему. Их жестокость никогда не может быть оправдана», - прокомментировала свой визит в Израиль Метсола.

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