Лидеры ЕС заверили Израиль в поддержке

Они заявили о праве Израиля на защиту и осудили террор ХАМАС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, председатель Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола во время визита его в Израиль в пятницу, 13 октября, выступили в поддержку Израиля и высказались о праве страны на защиту, передает DW.

«В эти ужасные дни мы стоим рядом с вами и сочувствуем вам. В эти дни все мы — израильтяне», - отметила Бербок на встрече со своим израильским коллегой Эли Коэном в Нетивоте на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа. Безопасность Израиля для Германии является «государственным вопросом», заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Берлин поддерживает весь Израиль, что потребуется

Израиль имеет право и обязанность принимать меры к своим гражданам, имеет право «защищаться от этого жестокого, варварского террора» в рамках международных прав, сформулированных Бербоком. Террор ХАМАС также направлен против самих палестинцев. «Вот почему мы должны осудить этот террор против единого голоса человечества», - добавила глава дипломатии ФРГ.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола прибыли в Израиль, чтобы «выразить свою солидарность с народом Израиля», британского фонда дер Ляйен.

We were in Kfar Azza. One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend. The horror of what happened here is unspeakable. We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3

«Это момент единства. Настал момент, когда я говорил о силе против террора. И Израиль может рассчитывать на ЕС», - написал политик в своих социальных сетях.

«В Кфар-Азе, на месте злодеяния и убийства. Невыразимые действия, совершенные ХАМАС здесь, войдут в глобальную историю бесчестья. ХАМАС — террористы. Они не создают чаяний демократического народа, они мешают ему. Их жестокость никогда не может быть оправдана», - прокомментировала свой визит в Израиль Метсола.

In Kfar Azza, at the scene of the atrocity and murder.



The unspeakable acts committed by Hamas here will go down in global infamy.



Hamas are terrorists. They don't represent the aspirations of the Palestinian people, they hinder it.



Their brutality can never be justified. pic.twitter.com/TDepHzMdLN