СМИ: Израиль, Египет и США договорились о выводе иностранных граждан из сектора Газа 14.10.2023, 16:15

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Египет, Израиль и США согласились разрешить иностранцам выйти из сектора Газа в Египет, сообщает The Times of Israel со ссылкой на анонимных египетских чиновников.

Эту информацию подтверждает The Washington Post со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

Один из источников журналистов сообщил, что Израиль согласился воздержаться от нанесения ударов по районам, через которые иностранцы будут выходить из сектора Газа. Он добавил, что Катар участвовал в переговорах, и участники получили одобрение со стороны палестинских террористических группировок ХАМАС и Исламского джихада.

По данным СМИ, соглашение не касается заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Другой египетский чиновник сообщил, что на контрольно-пропускном пункте Рафах получили «инструкции» вновь открыть его в субботу днем для иностранцев, прибывающих из сектора Газа.

По словам одного из источников, переговоры о разрешении доставки гуманитарной помощи в Газу через контрольно-пропускной пункт все еще продолжаются.

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