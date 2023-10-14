ХАМАС поблагодарил Путина за заявление в поддержку Палестины 14.10.2023, 18:51

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По последним данным, жертвами нападения ХАМАС стали 1537 человек.

Исламистское движение ХАМАС выразило признательность президенту России Владимиру Путину за позицию, которую он высказал после нападения боевиков на Израиль. В частности, группировка поблагодарила его за «неустанные усилия», направленные на прекращение «сионистской агрессии против палестинского народа». Также в ХАМАС обратили внимание, что Путин выступил против «блокады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападения на гражданское население».

13 октября Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо урегулировать путем мирных переговоров, итогом которых должно стать «создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме». Он также сравнил блокаду Газы с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны и назвал такой подход неприемлемым.

При этом Путин признал, что Израиль столкнулся с «беспрецедентной атакой, которой в истории не было — не только по масштабу, но и по характеру исполнения», однако добавил, что ЦАХАЛ «отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами». «Мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», — подчеркнул Путин.

До этого глава государства говорил, что эскалация на Ближнем Востоке стала следствием «провала» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.

Ранее Россия представила проект резолюции, в котором предложила Совету безопасности ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. В документе подчеркивается необходимость обеспечения доставки гуманитарной помощи, освобождения заложников и условий для эвакуации гражданских лиц. Также в нем осуждается насилие против мирных жителей и акты терроризма. При этом ХАМАС и его нападение на Израиль в проекте резолюции не упоминаются.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности России к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке, однако также прибег к обтекаемым формулировкам и указал на ответственность Вашингтона. Как отметил Небензя, «то, что произошло на израильской территории 7 октября, неприемлемо» и Израиль имеет право на самооборону, однако в «значительной степени» в случившемся виноваты США, которые игнорируют контекст войны.

По последним данным, жертвами нападения ХАМАС стали 1537 человек, в том числе 500 детей и 276 женщин, 6612 граждан получили ранения различной степени тяжести.