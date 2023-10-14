Армия Израиля заявила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
- 14.10.2023, 19:13
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Срок для эвакуации жителей истек.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала наносить широкомасштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Срок, который отвели жителям анклава для эвакуации с севера на юг, истек в 16.00 14 сентября.
«В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Других подробностей пока нет.
Напомним, утром 13 октября израильская армия призвала жителей Газы эвакуироваться на юг в течение 24 часов. Сегодня, 14 октября, Израиль назначил время, когда гражданские могут безопасно покинуть территорию, — до 16.00. После этого ЦАХАЛ пообещал продолжить «активные действия» в секторе и, возможно, начать наземную операцию.