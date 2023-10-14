Нетаньяху посетил военных на юге Израиля 14.10.2023, 21:16

Фото: Avi Ohayon/GPO

Премьер Израиля заявил о начале «следующего этапа» войны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи Сектора Газа. При этом заявил о подготовке «следующего этапа» войны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Фото: Avi Ohayon/GPO

Нетаньяху посетил поселения Беэри и Кфар-Аза на юге Израиля. Премьер встретился с солдатами и прошелся по руинам домов в общинах, которые пострадали от ужасного нападения на прошлой неделе.

«Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается», - спросил премьер-министр у солдат.

Однако он не уточнил, что он имел в виду под «следующим этапом».

'Next stage is coming,' Netanyahu tells IDF on visit to southern Israel https://t.co/VZMgMrEGOz | @MaayanJaffe pic.twitter.com/X51NJgZcFq — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 14, 2023

В то же время Министерство обороны Израиля заявило, что силы ЦАХАЛа готовятся к реализации широкого спектра оперативно-наступательных планов.

«В настоящее время силы ЦАХАЛа, опираясь на обширную материально-техническую базу и сотни тысяч призванных резервистов, готовятся к реализации широкого спектра оперативных наступательных планов, которые могут включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши», - говорится в сообщении.

Фото: Avi Ohayon/GPO

При этом отмечается, что сухопутные войска ЦАХАЛа и Управление технологического и материально-технического обеспечения готовятся к расширению сферы боевых действий.

В частности, были созданы передовые центры материально-технического снабжения, позволяющие боевым подразделениям быстро получать необходимое оборудование.

«Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и повышают боевую готовность к следующим этапам войны с акцентом на значительные наземные операции», - говорится в сообщении Минобороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».