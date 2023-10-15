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Армия Израиля ликвидировал топ-командира ХАМАСа, руководившего нападением на два кибуца

  • 15.10.2023, 10:06
Армия Израиля ликвидировал топ-командира ХАМАСа, руководившего нападением на два кибуца

Он был убит во время удара авиации по одному из объектов в Газе.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира спецназа ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные кибуцы Нирим и Нир Оз в минувшие выходные.

В сообщении на официальной странице ЦАХАЛа в Твиттере утверждается, что Биллал аль-Кедра, командир так называемого «Южного батальона» Хан Юнис подразделения «Нухба», был убит во время удара израильской авиации.

«[Он] был ответственен за смертельный налет на кибуцы Нирим и Нир Оз. кроме того, были ликвидированы другие оперативники террористической организации ХАМАС, а также Палестинского исламского джихада», – сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В общей сложности, как утверждает Армия обороны Израиля, в течение ночи было поражено более 100 целей на территории Газы, включая командные центры ХАМАС и Исламского джихада, военные комплексы, десятки ракетных установок, пункты запуска противотанковых ракет и наблюдательные пункты.

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