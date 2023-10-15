Российский топ-пропагандист устроил истерику из-за разгрома под Авдеевкой
- 15.10.2023, 15:21
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На росТВ совсем запутались в нарративах.
Кремлевские пропагандисты отчаянно пытаются оправдать разгром оккупантов под Авдеевкой Донецкой области Силами обороны, прибегая к самым нелепым методам.
Так, очередной агитатор войны с Украиной Сергей Мардан сравнил российских захватчиков с Израилем и призвал сбрасывать на воинов ВСУ трехтонные бомбы, как это делают ЦАХАЛ с террористами ХАМАС, пишет obozrevatel.com.
Кадры фантасмагорического спича транслировали пропагандистские СМИ. На них опальный ведущий разглагольствует о том, что другого способа «денацифицировать» Авдеевку, как сравнять ее с землей, просто не существует.
«У нас враги такие же как ХАМАС для Израиля, это солдаты ВСУ или любой человек с желто-синим шевроном – это наш собственный ХАМАС. Поэтому я надеюсь, что их сравняют с землей трехтонными бомбами, как это делает Израиль с террористами в секторе Газа», – на грани истерики вещает Мардан.
Едва ли пропагандист озабочен объяснить своей неприхотливой публике, каким образом армия, вторгшаяся на территорию суверенной страны, может претендовать на аналогию с Израилем, который сам на протяжении своего существования постоянно борется с агрессорами, террористами и захватчиками. Если бы у Мардана работали причинно-следственные связи, то он бы понимал, что именно Москва сегодня воплощает в себе все признаки преступной экстремистской группировки.