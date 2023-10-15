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СМИ: Израиль впервые применил лазерную систему ПРО «Железный луч»

  • 15.10.2023, 20:55
  • 8,316
СМИ: Израиль впервые применил лазерную систему ПРО «Железный луч»

Уникальные кадры.

Израильские СМИ сообщают о первом применении лазерной системы ПРО «Железный луч».

«Железный луч» — тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров.

Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол».

Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.

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