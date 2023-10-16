Путин назвал «чушью» разговоры о войне США против России и Китая 16.10.2023, 4:49

Глава Кремля заявил, что страны «друг друга пугают».

К заявлениям США о необходимости готовиться к ведению одновременной войны с Китаем и Россией не следует относиться серьезно, считает президент РФ Владимир Путин. По его мнению, мысль о конфликте ядерных держав вряд ли может прийти в голову людям «в здравом уме», пишет The Moscow Times.

«Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так, друг друга пугают просто», — заявил Путин в интервью корреспонденту Павлу Зарубину. При этом он предупредил, что, если США все же захотят воевать с Россией, это будет «не специальная военная операция, а совсем другая война».

Путин также отметил, что Вашингтон сам является инициатором ухудшения отношений с Москвой и Пекином, и, кроме того, подталкивает к этому своих европейских союзников, хотя в Брюсселе «не хотят ссориться с Китаем». По его словам, объем торговли ЕС с КНР неуклонно растет, «причем даже большими темпами», чем у России.

Ранее комиссия Конгресса США представила доклад с рекомендацией наращивать ядерные и обычные вооружения и укреплять военные альянсы. В документе подчеркивалось, что Вашингтон и его союзники «должны быть готовы к сдерживанию и поражению» Китая и России одновременно, поскольку «возглавляемый США международный порядок и ценности, которые он отстаивает, находятся под угрозой» со стороны обоих «авторитарных режимов».

Недавно Россия решила отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний по инициативе Путина. В МИД заявили, что «другого выбора, кроме как отбалансировать» ситуацию и поставить страну в равные условия с США, у властей нет.

Путин говорил, что отказ от ратификации позволит России испытать «новое оружие», чтобы «убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев». После этого он пообещал поставить на массовое производство крылатые ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и ракеты «Сармат». В то же время CNN писал, что РФ начала готовить для ядерных испытаний полигон на Новой Земле.

Ранее Путин неоднократно обещал задействовать ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности, независимости, суверенитету или существованию России.

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